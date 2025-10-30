EMCOR Group Aktie

WKN: 898814 / ISIN: US29084Q1004

30.10.2025 20:08:36

Why Emcor Group Plunged Today

Shares of construction services provider Emcor Group (NYSE: EME) had plunged 17% on Thursday by 12:35 p.m. ET.Emcor is a large-cap, diversified provider of construction services, and it has caught fire this year on the back of demand for artificial intelligence (AI) data centers, which has bolstered its electrical services segment.Despite beating analyst expectations on both the top and bottom lines this morning, Emcor fell, as its forward guidance wasn't enough to satisfy investors after a 70% run in the stock in 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
