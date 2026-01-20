Energy Fuels Aktie

WKN DE: A0J3EU / ISIN: CA2926711045

20.01.2026 18:18:10

Why Energy Fuels Stock Popped Today

Energy Fuels (NYSEMKT: UUUU) stock jumped 7% through 11:50 a.m. ET Tuesday after B. Riley analyst Matthew Key raised his price target on the uranium mining stock to $27 with a buy rating on the shares. Image source: Getty Images.Energy Fuels stock has outperformed its nuclear peers so far in 2026, "on confidence in White Mesa's rare-earth refining capabilities and supportive U.S. policy aimed at securing critical minerals," reports TheFly.com. Further outperformance may take one of several forms:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
