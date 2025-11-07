ePlus Aktie
WKN: 923612 / ISIN: US2942681071
|
08.11.2025 00:04:00
Why ePlus Stock Soared on Friday
Why ePlus Stock Soared on Friday

A fiscal 2026 second quarter that crushed analyst estimates was the impetus behind the rally in corporate-focused tech solutions provider ePlus (NASDAQ: PLUS) on the last trading day of this week. Investors rewarded the company by pushing the stock's price nearly 16% higher that trading session, obliterating the 0.1% gain of the S&P 500 index. In the quarter, ePlus reaped consolidated net sales of just under $609 million for a bulky year-over-year improvement of 23%. That was on the back of gross billings that flew 27% higher to a shade over $1.02 billion. Net income according to generally accepted accounting principles (GAAP) almost doubled to over $38 million; on a per-share, non-GAAP (adjusted) basis, they rose 63% to $1.53.
Analysen zu ePlusmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ePlus
|65,50
|3,15%
