Ausblick: ePlus veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
ePlus präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,945 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ePlus 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 518,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 500,7 Millionen USD in den Büchern standen.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,09 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,17 Milliarden USD, gegenüber 2,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
