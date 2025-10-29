Extreme Networks Aktie
WKN: 920402 / ISIN: US30226D1063
|
29.10.2025 18:03:00
Why Extreme Networks Stock Is Tumbling Today
Cloud networking provider Extreme Networks (NASDAQ: EXTR) is having a rough day despite beating analyst expectations for revenue and earnings in the first quarter of fiscal 2026. The stock was down about 16% as of 12 p.m. ET on Wednesday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: Getty Images.Revenue rose by 15% year over year to $310.2 million on the strength of product sales, while adjusted earnings per share (EPS) jumped 29% to $0.22. Both metrics beat the average analyst estimates. Software-as-a-service (SaaS) annual recurring revenue reached $216.2 million, up 24.2% from the prior-year period.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Extreme Networks Inc.mehr Nachrichten
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Extreme Networks legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)