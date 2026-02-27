Figure Technology Solutions Aktie
WKN DE: A41GD8 / ISIN: US3493811034
|
28.02.2026 00:22:16
Why Figure Technology Solutions Stock Dived by Almost 26% Today
Investors obviously didn't figure a significant bottom-line miss was in the cards for Figure Technology Solutions' (NASDAQ: FIGR) final quarter of 2025. That's a key reason they traded out of the next-generation fintech company's stock on Friday. As a result, it declined by a steep 25%-plus that day.Figure, which harnesses blockchain technology to automate mortgage and home equity loan services, unveiled its fourth-quarter and full-year results after market close Thursday. The quarter saw the company earn net revenue of just under $160 million, nearly 91% higher year over year. Growth in net income according to generally accepted accounting principles (GAAP) rose even more robustly, by nearly threefold to over $15 million, or $0.06 per share. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Figure Technology Solutions
Analysen zu Figure Technology Solutions
Aktien in diesem Artikel
|Figure Technology Solutions
|25,28
|-25,73%
|Technology Solutions Co.
|0,00
|9 900,00%
