Figure Technology Solutions Aktie

Figure Technology Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41GD8 / ISIN: US3493811034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.02.2026 00:22:16

Why Figure Technology Solutions Stock Dived by Almost 26% Today

Investors obviously didn't figure a significant bottom-line miss was in the cards for Figure Technology Solutions' (NASDAQ: FIGR) final quarter of 2025. That's a key reason they traded out of the next-generation fintech company's stock on Friday. As a result, it declined by a steep 25%-plus that day.Figure, which harnesses blockchain technology to automate mortgage and home equity loan services, unveiled its fourth-quarter and full-year results after market close Thursday. The quarter saw the company earn net revenue of just under $160 million, nearly 91% higher year over year. Growth in net income according to generally accepted accounting principles (GAAP) rose even more robustly, by nearly threefold to over $15 million, or $0.06 per share. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Figure Technology Solutions

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Figure Technology Solutions

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Figure Technology Solutions 25,28 -25,73% Figure Technology Solutions
Technology Solutions Co. 0,00 9 900,00% Technology Solutions Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.02.26 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
28.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.02.26 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen