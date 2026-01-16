Firefly AB Aktie
WKN: 922601 / ISIN: SE0000395428
|
16.01.2026 16:46:13
Why Firefly Aerospace Stock Popped Today
Firefly Aerospace (NASDAQ: FLY) stock jumped in morning trading after Morgan Stanley analyst Kristine Liwag raised her price target on the rocket stock 22% to $33 per share.As of 10:30 a.m, ET Friday, Firefly shares are up 12.2%.Image created by JesterAI.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Firefly AB
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Firefly AB
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Firefly AB
|16,40
|0,74%
|Firefly Aerospace Incorporation
|33,41
|12,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.