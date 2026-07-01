First Watch Restaurant Group Aktie
WKN DE: A3C4HK / ISIN: US33748L1017
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02.07.2026 00:34:36
Why First Watch Restaurant Group Topped the Market Today
On Wednesday, an analyst launched coverage of First Watch Restaurant Group (NASDAQ: FWRG) with a bullish note, and investors took this to heart. Collectively, they pushed the veteran dining company's shares up by nearly 4% across that day's trading session.First Watch, the company behind the eponymous breakfast-brunch-and-lunch restaurants, was the subject of an inaugural analysis by Freedom Capital's Lynne Collier (who, incidentally, initiated coverage on it and four other restaurant stocks). She believes First Watch stock is a buy at a price target of $17. That's more than 27% above the stock's most recent closing price. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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