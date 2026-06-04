Five Below Aktie

Five Below für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JZ18 / ISIN: US33829M1018

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04.06.2026 21:52:00

Why Five Below Stock Fell Today

Shares of Five Below (NASDAQ: FIVE) declined on Thursday as investors questioned whether the extreme-value retailer's heady growth can persist.Image source: Getty Images.Five Below's net sales surged 32.5% year over year to $1.3 billion in its fiscal first quarter, which ended on May 2. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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