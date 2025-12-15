Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
15.12.2025 23:19:00
Why Ford is scrapping major EV plans and taking a $19.5 billion hit
The Detroit automaker is refocusing on hybrids and pouring money into battery-energy storage.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!