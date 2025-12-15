Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
15.12.2025 22:05:18
Ford to take $19.5bn hit as US carmaker overhauls EV strategy
US carmaker overhauls plans as it faces tepid demand for some EVs and navigates Donald Trump’s regulatory changesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!