Why GE Venova Stock Topped the Market on Tuesday
On Tuesday, GE Venova (NYSE: GEV) announced some positive news regarding a nuclear project in Tennessee. That, combined with an analyst's price target raise, drove its stock price more than 4% that trading session.GE Venova announced that the U.S. Department of Energy (DoE) is awarding a $400 million grant to the Tennessee Valley Authority (TVA). This is earmarked for the continued development of a small modular reactor (SMR) being built by GE Venova Hitachi Nuclear Energy (a joint venture between GE Venova and the namesake Japanese company). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
