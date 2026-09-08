Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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08.09.2026 13:51:27
Why Germany's Volkswagen could cut 100,000 jobs
Europe's biggest automaker, Volkswagen, faces Chinese competition, high costs and US tariffs. What could its restructuring mean for the German car industry?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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