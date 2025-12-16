Gildan Activewear Aktie
WKN DE: 923545 / ISIN: US5954401080
17.12.2025 00:01:55
Why Gildan Activewear Stock Triumphed on Tuesday
A robust price target increase from an analyst tracking clothing conglomerate Gildan Activewear (NYSE: GIL) put lots of energy into the stock on Tuesday. Taking a cue from that move, investors pushed into the stock, propelling it to a nearly 6% price gain on the day. The analyst behind the move was UBS's Jay Sole. Before the market open, he raised his Gildan price target nearly 38% to $110 per share, from his previous level of $80. He also maintained his buy recommendation on the stock.
