Globalstar Aktie
WKN DE: A0LBTE / ISIN: US3789734080
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14.04.2026 23:05:07
Why Globalstar Stock Jumped Today
Shares of Globalstar (NASDAQ: GSAT) climbed on Tuesday after the satellite operator struck a deal to be acquired by Amazon (NASDAQ: AMZN). Image source: Getty Images.Under the terms of the deal, Globalstar's shareholders would have the option to receive $90 in cash or 0.3210 shares of Amazon stock for each share of Globalstar stock they own, subject to certain caps. The agreement values Globalstar at over $11 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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