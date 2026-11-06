Gogo Aktie
WKN DE: A1W078 / ISIN: US38046C1099
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06.11.2026 21:27:18
Why Gogo Stock Skyrocketed 68.7% On Friday
Every so often a stock does something that makes me set my coffee down. On Friday, in-flight connectivity provider Gogo (NASDAQ:GOGO) jumped as much as 68.7% higher despite a weak earnings report. Sometimes, other news can override the usual market-moving headlines.
Image source: Getty Images.
The early action made sense. Gogo's stock opened Friday at $2.22 per share, just below Thursday's closing price of $2.24. If anything, that seemed like a mild wrist-slap after missing Wall Street's expectations across the board.
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