Sinclai a Aktie
WKN DE: A3ECKZ / ISIN: US8292421067
|
05.11.2025 01:59:06
Why HF Sinclair Stock Topped the Market on Tuesday
Energy company HF Sinclair's (NYSE: DINO) stock garnered enough energy on the market Tuesday to notch a slight beat on the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). That mirrored an analyst's slight price target increase, which was good enough to help lift HF Sinclair's stock 0.1% higher. The index, meanwhile, ended the day 1.2% lower.That price target bump came before the market open on Tuesday. The person behind it was UBS prognosticator Manav Gupta, who now believes HF Sinclair is worth $65 per share, up from $63. Gupta maintained his buy recommendation on the stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sinclair Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Sinclair A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Sinclair A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Sinclair A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Sinclair A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Sinclair A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu The Market Limited Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sinclair Inc Registered Shs -A-
|13,36
|-2,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.