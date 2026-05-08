HubSpot Aktie
WKN DE: A12CWQ / ISIN: US4435731009
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08.05.2026 21:13:06
Why HubSpot Plunged Today
Shares of marketing and customer relationship automation software firm HubSpot (NYSE: HUBS) plunged on Friday, falling 20.1% as of 1:37 p.m. EDT.HubSpot has been caught up in this year's "SaaS-pocalypse," in which fears over AI disrupting the software industry have driven meaningful sell-offs in most software stocks.The phenomenon also means that any imperfection in reported earnings is magnified, and that appears to have happened to HubSpot today following its first-quarter earnings release last night.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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