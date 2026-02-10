Ausblick: HubSpot legt Quartalsergebnis vor

HubSpot wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

30 Analysten schätzen im Schnitt, dass HubSpot im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 27 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,16 Prozent auf 830,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 703,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 33 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,61 USD je Aktie, gegenüber 0,090 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 31 Analysten durchschnittlich auf 3,12 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at