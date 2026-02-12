HubSpot Aktie
WKN DE: A12CWQ / ISIN: US4435731009
|
12.02.2026 18:48:24
Why HubSpot Stock Rallied Today
Shares of HubSpot (NYSE: HUBS) charged sharply higher on Thursday, surging as much as 17.1%. As of 12:35 p.m. ET, the stock was still up 7.9%.The catalyst that sent the cloud-based customer relationship management (CRM) specialist higher was its quarterly earnings report, which was far better than expected, driven by growing adoption of its agentic artificial intelligence (AI) tools.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HubSpot Inc
|
10.02.26
|Ausblick: HubSpot legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: HubSpot mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)