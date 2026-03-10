Hycroft Mining Aktie
WKN DE: A142YZ / ISIN: US4486291051
Why Hycroft Mining Stock Triumphed on Tuesday
As with most companies specializing in precious metals, Hycroft Mining (NASDAQ: HYMC) stock is very sensitive to price developments in its chosen minerals. A surge in such prices, particularly that for Hycroft's No. 1 metal, silver, led bullish investors to load up on the company's shares. Over the course of the day, they increased by an impressive 10%. In late-afternoon trading, spot prices for both silver and gold rose notably, with silver increasing by over $2 (approximately 2%) to just under $90 per ounce, and gold adding more than $10 to $5,208 per ounce. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
