Why Investors Shouldn't Worry About Soapstone Management Liquidating Its $7 Million Saia Position
Soapstone Management L.P. sold out its entire stake in Saia (NASDAQ:SAIA), a move disclosed in a Nov. 14, 2025, SEC filing, cutting $6.5 million from its holdings.Soapstone Management disclosed in a Nov. 14, 2025, SEC filing that it sold its entire position in Saia during the third quarter. The fund exited 23,750 shares, a stake previously valued at $6.51 million, bringing its holdings to zero.
Analysen zu Saia IncShsmehr Analysen
