Saia Aktie

Saia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KDU8 / ISIN: US78709Y1055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 07:01:06

Ausblick: Saia legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Saia stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 2,54 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,46 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Saia in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,48 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 829,6 Millionen USD im Vergleich zu 842,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,05 USD je Aktie, gegenüber 13,51 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 3,23 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Saia IncShsmehr Nachrichten