Ausblick: Saia legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Saia stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 2,54 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,46 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Saia in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,48 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 829,6 Millionen USD im Vergleich zu 842,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,05 USD je Aktie, gegenüber 13,51 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 3,23 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at