Why Investors Were Buzzing About Curaleaf Stock Today

Curaleaf Aktie

WKN DE: A2N8GY / ISIN: CA23126M1023

05.12.2025 00:13:45

Marijuana company Curaleaf (OTC: CURLF) is expanding its presence in a potentially massive market, a move that resonated with investors on Thursday. That, plus a new weed reform resolution filed in the U.S. Congress, helped push the multi-state operator's (MSO) stock price up by 9% that trading session. After market close Wednesday, Curaleaf announced it had opened a new dispensary in Cape Canaveral, Florida. The store is the 70th Curaleaf outlet in the state, which ranks No. 3 in terms of population in the country, and No. 5 in terms of gross domestic product (GDP).
Blick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.
