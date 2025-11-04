Curaleaf Aktie

WKN DE: A2N8GY / ISIN: CA23126M1023

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Curaleaf legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Curaleaf wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,073 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,070 CAD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 316,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 450,8 Millionen CAD erzielt wurde.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,269 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,440 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,84 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

