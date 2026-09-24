Why Iovance Biotherapeutics Stock Was on Fire Today

A new, bullish analyst take on Iovance Biotherapeutics (NASDAQ: IOVA) put the company's shares in the win column on Thursday. That analysis was published by an always-influential investment bank, and it improved sentiment on Iovance sufficiently to send the shares to an almost 6% gain.

That morning Goldman Sachs, in the person of pundit Andrea Newkirk, resumed coverage of Iovance, a biotech that concentrates on developing cancer therapies. She rated Iovance's equity a buy at a price target of $15 per share.

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