Iovance Biotherapeutics Aktie
WKN DE: A2DT49 / ISIN: US4622601007
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25.09.2026 01:57:13
Why Iovance Biotherapeutics Stock Was on Fire Today
A new, bullish analyst take on Iovance Biotherapeutics (NASDAQ: IOVA) put the company's shares in the win column on Thursday. That analysis was published by an always-influential investment bank, and it improved sentiment on Iovance sufficiently to send the shares to an almost 6% gain.
That morning Goldman Sachs, in the person of pundit Andrea Newkirk, resumed coverage of Iovance, a biotech that concentrates on developing cancer therapies. She rated Iovance's equity a buy at a price target of $15 per share.
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Nachrichten zu Iovance Biotherapeutics
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05.08.26
|Ausblick: Iovance Biotherapeutics legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Iovance Biotherapeutics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Iovance Biotherapeutics
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