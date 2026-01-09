Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
|
09.01.2026 18:55:13
Why Iren Stock Crashed in December
Artificial intelligence (AI) infrastructure names were all the rage in 2025. Iren Limited (NASDAQ: IREN) was one big beneficiary. It seemed to be in the right place at the right time. Its cryptocurrency mining infrastructure was already in place and able to help fund the expansion of building additional server-filled data centers for AI compute use. Some investors locked in profits in December, though, with shares dropping 21% for the month, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Iren S.p.A.
|Keine Nachrichten verfügbar.