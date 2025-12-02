Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
Why Iren Stock Plummeted Today
Nobody likes a big pile of debt, and that holds doubly true for investors concerned about the balance sheets of their investments.On Tuesday, cryptocurrency miner and data center operator Iren (NASDAQ: IREN) drew the market's ire by announcing a sizable issuance of new debt and an accompanying share offering. That led to a sell-off that lowered the company's share price by more than 15% that day. Just after market close on Monday, Iren divulged that it aims to float $2 billion worth of convertible, unsecured senior notes. This will be offered in two equal-sized tranches of $1 billion each.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Iren S.p.A.
|2,43
|1,85%
