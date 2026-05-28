Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
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28.05.2026 04:53:42
Why IREN Stock Popped Today
Shares of IREN Limited (NASDAQ: IREN) climbed on Wednesday after the artificial intelligence (AI) data center developer struck a deal with Dell Technologies (NYSE: DELL). Image source: Getty Images.IREN agreed to purchase Blackwell systems from Dell featuring Nvidia's high-performance graphics processing units (GPUs). The $1.6 billion purchase price includes Nvidia's GPUs, Dell's servers, and related storage, networking, and ancillary equipment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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