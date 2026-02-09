Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
|
09.02.2026 18:36:02
Why Is Waters Stock Sinking Monday?
This article Why Is Waters Stock Sinking Monday? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Waters Corp.
|
20:04
|Freundlicher Handel: Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
18:01
|Freundlicher Handel in New York: Am Montagmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
16:03
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
08.02.26
|Ausblick: Waters stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.02.26
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waters-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.02.26
|The Treasury market is treading in dangerous waters (Financial Times)
|
29.01.26
|S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel Verlust hätte ein Waters-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
22.01.26
|S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waters von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)