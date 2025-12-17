The Market Aktie
Why Jabil Stock Bumped Higher on a Gloomy Wednesday for the Market
Hump Day proved to be insurmountable for many stocks on U.S. exchanges, but apparently someone forgot to tell Jabil (NYSE: JBL). Shares of the contract electronics manufacturer bumped 1.8% higher on the back of encouraging quarterly results, easily beating the S&P 500 index's 1.2% slump.That morning, Jabil posted its first-quarter fiscal 2026 figures. For the period, the company earned net revenue of $8.3 billion, representing a 19% year-over-year increase. Its "core" net income, i.e., not in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP), rose even more sharply, advancing by 36% to $309 million ($2.85 per share). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
