Jumia Technologies Aktie
WKN DE: A2PGZM / ISIN: US48138M1053
|
04.12.2025 16:06:00
Why Jumia Technologies Rallied 16.2% in November, Even During a Middling Month For Stocks
Shares of African e-commerce leader Jumia Technologies (NYSE: JMIA) rallied 16.2% in November, according to data from S&P Global Market Intelligence.Jumia held both its third-quarter earnings report and a more long-term focused Investor Day during the month; yet both events, while delivering bullish numbers and narratives, didn't appear to move the stock initially.Rather, it wasn't until a sell-side analyst greatly increased his price target on Jumia days later that the market came around, bidding up shares to its hefty one-month gains. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jumia Technologies AG (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
06.08.25
|Ausblick: Jumia Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Jumia Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.06.25
|‘Amazon of Africa’ Jumia fights to rebuild investor trust (Financial Times)
Analysen zu Jumia Technologies AG (spons. ADRs)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Jumia Technologies AG (spons. ADRs)
|10,25
|-1,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.