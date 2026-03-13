Karat Packaging Aktie
WKN DE: A2PTTD / ISIN: US48563L1017
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13.03.2026 18:37:12
Why Karat Packaging Stock Soared Today
Karat Packaging (NASDAQ: KRT) may not be a household name, but consumers have most likely used their products. The maker of containers, cups, lids, utensils, straws, and food packaging just reported sales growth of almost 14% in Q4. Investors reacted by sending shares soaring by 17.9% as of 1:35 p.m. ET. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Karat Packaging Inc Registered Shs
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|Packaging Corp. of America
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