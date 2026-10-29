KLA Corporation Aktie
WKN DE: A429HF / ISIN: CA48257V1004
|
29.10.2026 20:02:49
Why KLA Corporation Rallied Today
Shares of semiconductor equipment giant KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) rallied on Thursday, up as much as 7.9%, before pulling back to a 5.7% gain as of 1:52 p.m. EDT.
KLA reported earnings last night that handily beat analysts' expectations, despite already-high estimates tied to the AI build-out. After a sectorwide sell-off at the start of October, the numbers provided a welcome relief to this semiconductor equipment giant.
KLA is the dominant provider of process control machines that locate defects at various steps in the chipmaking process. As semiconductor manufacturing becomes increasingly complex for leading-edge logic and memory chips, this puts an even greater onus on accuracy and defect detection, benefiting KLA.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KLA Corporation Sponsored Canadian Depository Receipt Hedged Reg S
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu KLA Corporation Sponsored Canadian Depository Receipt Hedged Reg S
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.