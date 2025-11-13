Kopin Aktie
13.11.2025
Why Kopin Stock Slipped Today
Wearable-tech specialist Kopin (NASDAQ: KOPN) reported its third-quarter results before market open Wednesday, and investors weren't necessarily impressed with its performance. Its stock closed Hump Day almost 0.4% lower, in a session that saw the S&P 500 index creep into positive territory with a less than 0.1% advance. One issue those folks likely had was that revenue fell on a year-over-year basis during the period, declining to $12 million from $13.3 million in the same period of 2024.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
