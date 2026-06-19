Kroger Aktie
WKN: 851544 / ISIN: US5010441013
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19.06.2026 04:21:26
Why Kroger Stock Dropped Today
Shares of Kroger (NYSE: KR) sank on Thursday after the supermarket operator's earnings fell a bit short of investors' expectations.Image source: Getty Images.Kroger's adjusted sales inched up 0.5% year over year to $46 billion in its fiscal first quarter, which ended on May 23. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Aufschläge in New York: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
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