Kroger Aktie

Kroger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851544 / ISIN: US5010441013

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19.06.2026 04:21:26

Why Kroger Stock Dropped Today

Shares of Kroger (NYSE: KR) sank on Thursday after the supermarket operator's earnings fell a bit short of investors' expectations.Image source: Getty Images.Kroger's adjusted sales inched up 0.5% year over year to $46 billion in its fiscal first quarter, which ended on May 23. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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