Las Vegas Sands Aktie
WKN: A0B8S2 / ISIN: US5178341070
|
26.10.2025 21:00:00
Why Las Vegas Sands Stock Skyrocketed This Week
Las Vegas Sands (NYSE: LVS) stock surged over the past week of trading thanks to a strong quarterly report. The casino giant's share price was up 18.7% over the period amid the backdrop of a 1.9% gain for the S&P 500 index.Las Vegas Sands published its third-quarter report after the market closed on Oct. 22, posting sales and earnings for the period that topped Wall Streets expectations. Giving investors another healthy dose of good news, the company announced it was delivering a significant dividend payout increase.
Analysen zu Las Vegas Sands Corp.mehr Analysen
