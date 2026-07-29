Lennox Holdings PLCShs Aktie
WKN DE: A0D9LR / ISIN: GB00B04X3056
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29.07.2026 17:57:38
Why Lennox Stock Crashed Today
Lennox International (NYSE: LII) stock tumbled 19.9% through 11 a.m. ET Wednesday after reporting merely mixed earnings this morning.Analysts had forecast that the HVAC manufacturer would earn $7.61 per share on nearly $1.6 billion in Q2 sales. In fact, Lennox earned $7.72 per share, but sales fell short of expectations at $1.5 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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