WKN: 894648 / ISIN: US5398301094

06.01.2026 17:38:51

Why Lockheed Martin Stock Popped Today

Lockheed Martin (NYSE: LMT) stock is hopping Tuesday morning, up 3.6% through 10:50 a.m. ET after announcing a "landmark" contract to supply the U.S. Department of Defense with PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) interceptor missiles -- also known as the "Patriot." Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
