Marex Group Aktie
WKN DE: A3CR24 / ISIN: GB00BMT7GT62
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13.08.2026 00:57:06
Why Marex Group Stock Popped Today
Financial services company Marex Group (NASDAQ: MRX) sure benefited the financials of its shareholders on Wednesday. Thanks to an estimates-crushing second quarter earnings report, its stock was popular, to the point where it closed that trading session up by almost 19%.In the period, Marex's revenue ballooned by 39% year over year to almost $696 million. The financial company reported that all four of its business segments saw significant rises, led by agency and execution (up 35% to $351 million), and market making, which more than doubled to over $118 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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