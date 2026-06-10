Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
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11.06.2026 01:30:37
Why Marvell Technology Stock Sank Today
Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) stock moved lower in Wednesday's trading as investors reduced exposure to growth-dependent tech plays. The company's share price declined 5.4% in a daily trading session that played host to a 1.6% contraction for the S&P 500 and a 2% slide for the Nasdaq Composite.Tech stocks faced another blistering day of sell-offs today as investors reacted to the latest Consumer Price Index (CPI) data from the Bureau of Labor Statistics and fears that an easy end to the Iran war may not be in sight. While the stock got hit with a significant pullback today, it's still up 197% in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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