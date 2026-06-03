Medtronic Aktie

Medtronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.06.2026 19:57:08

Why Medtronic Stock Popped Today

Medtronic (NYSE: MDT) stock jumped 5.3% through 1:25 p.m. ET Wednesday after it "beat by a penny" on fiscal Q4 2026 earnings this morning, and beat on revenue as well.Heading into the report, analysts predicted Medtronic would earn $1.54 per share on sales just over $9.6 billion. In fact, earnings were $1.55 per share, and sales reached $9.8 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Medtronic PLC

mehr Nachrichten