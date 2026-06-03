Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
|
03.06.2026 19:57:08
Why Medtronic Stock Popped Today
Medtronic (NYSE: MDT) stock jumped 5.3% through 1:25 p.m. ET Wednesday after it "beat by a penny" on fiscal Q4 2026 earnings this morning, and beat on revenue as well.Heading into the report, analysts predicted Medtronic would earn $1.54 per share on sales just over $9.6 billion. In fact, earnings were $1.55 per share, and sales reached $9.8 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medtronic PLC
|
04.06.26
|S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medtronic von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
03.06.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
03.06.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
02.06.26
|Ausblick: Medtronic gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.05.26
|S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medtronic von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
21.05.26
|S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medtronic von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
19.05.26
|Erste Schätzungen: Medtronic gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.05.26
|S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medtronic von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)