Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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04.05.2026 16:27:18
Why Micron Stock Keeps Going Up
Micron (NASDAQ: MU) stock popped on Friday, gaining nearly 5% after peer semiconductor company Sandisk crushed its Q3 earnings report.Today, shares of both popular computer memory-makers are soaring again, and Micron in particular is up another 8.2% through 10:10 a.m. ET. Wall Street may be the reason.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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