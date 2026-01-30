MKS Aktie
WKN DE: A0QYUJ / ISIN: CA55309B2066
|
30.01.2026 23:56:05
Why MKS Instruments Soared Almost 9% Higher This Week
Earlier this week, you could almost hear a big, collective sigh of relief from MKS Instruments (NASDAQ: MKSI) investors, following the company's latest financial news. It managed to secure new debt financing at a modest interest rate; this was rewarded by Mr. Market pushing its stock up by nearly 9% over this week, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.MKS, a rather under-the-radar company that makes instruments and tools used for the semiconductor industry, announced the news on Wednesday afternoon. It announced it was floating a 1 billion euro ($1.20 billion) issue of senior notes in a private offering. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|MKS Instruments Inc.
|198,05
|-2,92%
