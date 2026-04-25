Mueller Industries Aktie
WKN: 887240 / ISIN: US6247561029
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25.04.2026 21:08:41
Why Mueller Industries Stock Soared This Week
Last week started on an inauspicious note for industrial parts manufacturer Mueller Industries (NYSE: MLI). Shares ended Monday's trading session 1% lower than where they had closed on Friday, but it didn't take long before things turned around. The company reported strong first-quarter 2026 financial results on Tuesday, and Mueller stock quickly headed higher.According to data provided by S&P Global Market Intelligence, shares of Mueller rose 11.4% from the end of trading last Friday through the close of yesterday's market session.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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