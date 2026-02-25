Navitas Aktie
Why Navitas Rocketed Higher Today
Shares of power semiconductor company Navitas (NASDAQ: NVTS) rallied 24.5% as of 1:42 p.m. today, following its earnings report last night.While Navitas reported declining revenues and worsening net losses, this was anticipated, as management is pivoting from Navitas' traditional markets to the new high-power AI data center opportunity.But the reason Navitas is rallying higher is that it forecast a sequential increase in revenue, somewhat validating management's strategy and in these early stages of its turnaround plan.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
