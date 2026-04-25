Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C5RC / ISIN: US63942X1063
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25.04.2026 23:21:32
Why Navitas Semiconductor Stock Skyrocketed This Week
Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) stock posted massive gains this week. The chip company's share price rose 40.3% compared to its closing price at the end of the previous week. Navitas stock got a substantial lift from the bullish backdrop for the broader market, with the S&P 500 up 0.5% in the week and the Nasdaq Composite up 1.5%. While positive momentum for the market helps explain some of Navitas's gains this week, the stock's rally over the week still looks anomalous. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs
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24.02.26
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02.11.25
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Analysen zu Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs
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|Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs
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