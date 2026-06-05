Navitas Aktie
WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2
|
05.06.2026 23:11:02
Why Navitas Stock Plummeted Today
Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) stock got hit with a sharp sell-off in Friday's daily trading. The chip company's share price closed out the day down 18.2% in a session that saw the S&P 500 decline 2.6% and the Nasdaq Composite sink 4.8%. The broader stock market got hit with a wave of powerful selling action today as investors reacted to fears that the Federal Reserve is on course to hike interest rates. Despite a huge pullback today, Navitas stock is still up 251% across 2026's trading. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Navitas Ltd.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Navitas Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- ATX und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab vor dem Wochenende ab. Der deutsche Leitindex schwankte zwischen Gewinn- und Verlustzone. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.