NioCorp Developments Aktie
WKN DE: A1JVJG / ISIN: CA6544841043
|
07.01.2026 22:10:34
Why NioCorp Developments Stock Was a Winner on Wednesday
Specialty mining stock NioCorp Developments (NASDAQ: NB) was able to surmount the hump of Hump Day, closing more than 2% higher in price to contrast favorably with the S&P 500 index's 0.3% decline. A bullish analyst note was an immediate catalyst for the rise. Freedom Capital Markets' Vitaly Kononov initiated coverage of NioCorp stock that day. He recommends it as a buy, with a price target of $8.70. That's a sturdy 31% higher than the company's most recent closing price.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NioCorp Developments Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu NioCorp Developments Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NioCorp Developments Ltd
|9,60
|-2,74%