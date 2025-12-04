Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
04.12.2025 20:56:18
Why NuScale Power Stock Is Soaring Today
After locking in an 11% gain from the end of trading on Monday through the close of yesterday's market session, NuScale Power (NYSE: SMR) appears poised to extend its streak with investors bidding shares higher on Thursday. A prominent figure in the artificial intelligence (AI) field suggested that nuclear power will play a significant role in the burgeoning AI industry, and investors took note.As of 2:52 p.m. ET, shares of NuScale Power are up 15.5%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Wird die NuScale Power-Aktie das nächste NVIDIA im Atomsektor? (finanzen.at)
|
06.08.25
|Ausblick: Nuscale Power stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|22,85
|13,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.